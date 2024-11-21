وزارة الصحة: 3 شهداء في الغارة الإسرائيليّة على الشعيتية





صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الشعيتية في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.

Advertisement