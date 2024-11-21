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لبنان

وزارة الصحة: 3 شهداء في الغارة الإسرائيليّة على الشعيتية

Lebanon 24
21-11-2024 | 06:11
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الشعيتية في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.
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غارة

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