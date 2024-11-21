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لبنان

عناصر من "اليونيفيل" وانتشار كثيف للجيش... ما الذي تشهده بعلبك؟

Lebanon 24
21-11-2024 | 06:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ وفداً من قوات "اليونيفيل" يضمّ 8 سيارات جال داخل مدينة بعلبك.
 
 
 
وأشارت إلى أنّ آليات للصليب الأحمر رافقت وفد "اليونيفيل"، وسط انتشار كثيف للجيش.
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