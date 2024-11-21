الرئيس بري استقبل الشاهين مودعا

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان الوزير المفوض عبد الله سليمان الشاهين في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان الزيارة كانت مناسبة جرى خلال عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.