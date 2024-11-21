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لبنان

بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.. هذا ما أبلغه قادة الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي

Lebanon 24
21-11-2024 | 07:27
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أفادت مصادر "الحدث" أنّ قادة الجيش والأمن في إسرائيل أبلغوا المستوى السياسي تأييدهم لوقف النار في لبنان.
 
 
وأضافت المصادر أنّ قادة الجيش والأمن في إسرائيل أكّدوا استعدادهم لمواجهة أي خروق مستقبلية في لبنان.
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