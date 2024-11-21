بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.. هذا ما أبلغه قادة الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي

أفادت مصادر "الحدث" أنّ قادة الجيش والأمن في إسرائيل أبلغوا المستوى السياسي تأييدهم لوقف النار في لبنان.

وأضافت المصادر أنّ قادة الجيش والأمن في إسرائيل أكّدوا استعدادهم لمواجهة أي خروق مستقبلية في لبنان.