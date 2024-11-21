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لبنان

وزير الدفاع التقى القائم بأعمال سفارة الكويت في زيارة وداعية

Lebanon 24
21-11-2024 | 07:36
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة القائم باعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان عبدالله سليمان الشاهين في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

وتمنى الوزير سليم  له التوفيق في مهامه الجديدة، وشكر لدولة الكويت الشقيقة "دعمها للبنان ووقوفها الدائم الى جانبه".
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