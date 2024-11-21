Advertisement

لفت الناطق الرسمي باسم" اليونيفيل" أندريا تيننتي في حديث الى "لوكالة الوطنية للاعلام" الى أن إحدى وسائل الإعلام أوردت خبراً مغلوطا مفاده أن "وفداً من اليونيفيل مؤلفاً من ثماني سيارات جال داخل مدينة بعلبك"، موضحاً انه " لا توجد آليات لليونيفيل في بعلبك".