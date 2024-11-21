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لبنان

تينتي: لا صحة للانباء عن جولة لـ"اليونيفيل" في بعلبك

Lebanon 24
21-11-2024 | 07:38
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لفت الناطق الرسمي باسم" اليونيفيل" أندريا تيننتي في حديث الى "لوكالة الوطنية للاعلام"  الى أن إحدى وسائل الإعلام أوردت خبراً مغلوطا مفاده أن "وفداً من اليونيفيل مؤلفاً من ثماني سيارات جال داخل مدينة بعلبك"، موضحاً انه " لا توجد آليات لليونيفيل في بعلبك".
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