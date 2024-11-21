ايفا غادرت مكان إقامتها ولم تعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

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تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:- ايفا عباس غندور (مواليد عام 2006، لبنانيّة)التي غادرت مكان إقامتها الكائن في الجديدة- محلّة الرويسات حوالي الساعة 23،30 من تاريخ 20/11/2024، إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 884326-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.