سكان أخلوا مبنى في تعلبايا

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إخلاء مبنى العجوز والمباني المحيطة به في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط، بعدما تلقى أحد السكان اتّصال تهديد يدعوه إلى المُغادرة.



وعلى الفور، باشرت القوى الامنية تحقيقاتها.