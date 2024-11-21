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لبنان

سكان أخلوا مبنى في تعلبايا

Lebanon 24
21-11-2024 | 08:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إخلاء مبنى العجوز والمباني المحيطة به في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط، بعدما تلقى أحد السكان اتّصال تهديد يدعوه إلى المُغادرة.

وعلى الفور، باشرت القوى الامنية تحقيقاتها.
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تعلبايا

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