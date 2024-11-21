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لبنان

الخير: الاستقلال مسؤولية ولا خيار لنا إلا أن نكون على قدرها

Lebanon 24
21-11-2024 | 09:12
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صدر عن النائب أحمد الخير، لمناسبة عيد الاستقلال، بيان قال فيه: "في زمن العدوان وويلاته، والفراغ وتداعياته، يدق عيد الاستقلال ال 81 جرس الإنذار، لعل وعسى يستيقظ الجميع قبل فوات الاوان. إما أن نكون "كلنا للوطن" أو لا نكون ..
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إما أن يكون "لبنان أولا" أو لا نكون .. إما أن تكون "الدولة أولا" أو لا نكون .. إما أن نكون على قاعدة "ما حدا أكبر من بلده" أو لا نكون ..

إما أن تكون "عروبتنا أولا" أو لا نكون ..

الاستقلال مسؤولية، ولا خيار لنا إلا أن نكون على قدرها، حفاظا على لبنان العظيم".
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