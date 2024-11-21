قائد الجيش استقبل الشاهين في زيارة وداعية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الوزير المفوّض عبدالله سليمان الشاهين القائم بأعمال السفارة الكويتية في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان

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