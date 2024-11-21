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لبنان

قائد الجيش استقبل الشاهين في زيارة وداعية

Lebanon 24
21-11-2024 | 09:36
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الوزير المفوّض عبدالله سليمان الشاهين القائم بأعمال السفارة الكويتية في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان
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