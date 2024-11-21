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لبنان

فياض أطلق عملية توزيع المازوت على مراكز الايواء

Lebanon 24
21-11-2024 | 09:45
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أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض عملية توزيع مادة المازوت على مراكز الإيواء، وكانت المحطة الأولى في منطقة عجلتون، حيث تسلمت المراكز في البلدة حصتها الأولى، على أن تتوسّع الخطة وتشمل مراكز الإيواء في كل المناطق اللبنانية.
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واستكمالا للاجتماعات التي يعقدها لوضع آلية توزيع مادة الديزل لتدفئة مراكز الإيواء، اجتمع فياض قبل ظهر اليوم، مع ممثلي شركات النفط التي ستتولى مسؤولية التوزيع  في كل المناطق اللبنانية، وجرى استعراض البرنامج الممكنن لتسليم البضاعة من منشآت النفط في طرابلس الى مراكز الإيواء بواسطة الصهاريج التي تملكها، على أن تحصل مقابل هذه الخدمة على مبلغ 13.6 دولارا عن كل ألف ليتر بدل 17 دولارا قيمة الكلفة، مساهمةً من الشركات بتحمل نسبة من التكاليف.

يذكر أن عدد الشركات التي ستتولى توزيع المازوت على كافة الاراضي اللبنانية ثمانية وهي:

Medco-Hypco-United –Wardieh –IPT –Apec-Coral –Total energies

وتأتي خطوة توزيع المازوت على مراكز الإيواء، بعدما كانت وزارة الطاقة أعدّت خطةً لتمويل شراء مادة الديزل اويل لمراكز الإيواء ورفعتها الى مجلس الوزراء، الذي أقرّ في جلسته الأخيرة سلفة خزينة بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل هذه الخطة، ما يؤمن 16 مليون ليتر مازوت خلال اربعة أشهر، وقد تمّ اليوم تحويل الجزء الأول من هذا المبلغ.
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