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لبنان

تُوفِيَ على الفور... إليكم ما شهده أوتوستراد البترون

Lebanon 24
21-11-2024 | 09:40
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صدم "بيك اب" شخصاً سوريّاً كان يعبر الاوتوستراد الدولي في البترون، مما ادى الى وفاته على الفور. 

وشهد الأوتوستراد زحمة سير خانقة بسبب الحادث.
 
 
 
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