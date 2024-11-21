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لبنان

انتحل صفة طبيب وارتكب جرائم نصب.. هل من وقع ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
21-11-2024 | 09:49
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناء على إشارة القضاء المُختصّ، صورة الموقوف بجرائم نصب وانتحال صفة، المدعو:
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- ه. ح. (مواليد عام 1979، لبناني)
الذي أقدم على انتحال صفة طبيب مقيم في الولايات المُتّحدة الأميركية من بلدة كامد اللوز البقاعية، حيث يتّصل بضحاياه مستخدمًا تطبيق الـ "واتساب" ومُصرّحًا أنه قادم إلى لبنان، وهو بحاجة لمبلغ ماليّ مُعين، سيقوم بإعادته ريثما يصل إلى قريته. عندها، يعمد ضحاياه إلى تسليم المبلغ المطلوب إلى أحد الأشخاص المُرسلين من قبله، ويتوارى عن الأنظار.
وتطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة على أحد الرّقمين: 807063/08 أو 806523/08، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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