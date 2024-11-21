Advertisement

لبنان

استهداف مسجد موسى الكاظم في "غارة الشبريحا"

Lebanon 24
21-11-2024 | 09:58
A-
A+
Doc-P-1281754-638678052232853627.jpg
Doc-P-1281754-638678052232853627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الغارة على بلدتي الشبربحا - البرغلية، استهدفت مسجد موسى الكاظم في مخيم الشبريحا للاجئين الفلسطينيين الذي اصيب باضرار جسيمة.

كما طالت الاضرار المنازل في محيط المسجد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتشال ثلاثة شهداء في بلدة الشبريحا جرّاء الغارة التي شنّها العدو قبل ظهر اليوم (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
21/11/2024 18:25:33 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الشبريحا في جنوب لبنان
lebanon 24
21/11/2024 18:25:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات العدو تنسف مسجد بلدة يارين... وقصف مدفعي لمجرى نهر الليطاني عند اطراف بلدة بلاط
lebanon 24
21/11/2024 18:25:33 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى في غارة على الشبريحا.. واعمال البحث مستمرة
lebanon 24
21/11/2024 18:25:33 Lebanon 24 Lebanon 24

مسجد

شبريحا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:54 | 2024-11-21
10:40 | 2024-11-21
10:37 | 2024-11-21
10:21 | 2024-11-21
10:18 | 2024-11-21
10:15 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24