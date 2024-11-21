استهداف مسجد موسى الكاظم في "غارة الشبريحا"

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الغارة على بلدتي الشبربحا - البرغلية، استهدفت مسجد موسى الكاظم في مخيم الشبريحا للاجئين الفلسطينيين الذي اصيب باضرار جسيمة.



كما طالت الاضرار المنازل في محيط المسجد.

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