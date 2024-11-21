الرئيس عون للبنانيي الانتشار بذكرى الاستقلال: علينا ان نحب بعضنا ولو كان الخطأ جسيما

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وجه الرئيس العماد ميشال عون رسالة الى اللبنانيين في الانتشار بذكرى الاستقلال، قال فيها: "أعزائي انتم تركتم لبنان لسبب ما ولكن أعرف ايضا انه لا بزال في قلوبكم. اليوم لبناننا الذي نحبه وسنظل فيه ونحبه هو بحاجة لنا. اليوم يدمر في جزء كبير منه وغاب منه لبنانيون نعزهم ولكن يجب ان نعيش كلنا معا دون ان نشمت ببعضنا. علينا ان نحب بعضنا ولو كان الخطأ جسيما".اضاف: "اليوم نحن بحالة حزن ونعيد ذكرى الاستقلال بحزن، ولكن يجب ان يبقى الامل".وتابع: "عندما حاربت وخسرت بقي لدي الامل في استعادة السيادة والحرية والاستقلال، وأعدناها وعيدنا. ربما اليوم فقدنا شيئا منها وأتمنى الا نكون فقدنا أي شيء ولكن سنبقى نزرع الامل في قلوب الجميع".وقال: "اليوم بدأت المحادثات لوقف اطلاق النار ومن ثم ستتطور الى حال هدنة ومن بعدها السلام".وختم: "أتمنى ان نراكم ليس في هذه الاوقات لان هناك حالة من الاستحالة ولكن في الاعياد المقبلة، عندها تكون عادت الحياة والفرح الى قلوب الجميع."