بشأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفه مسؤول لبناني

قال مسؤول لبناني "طلبنا انسحاب إسرائيل من الجنوب فورا بعد وقف النار بدلا من شهرين".

وفي حديث لوكالة "رويترز"، أضاف: "طلبنا في الاتفاق أن يكون الانسحاب الإسرائيلي كاملا وليس جزئيا".

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وتابع قائلاً: "طلبنا أن يضمن الاتفاق حق الدفاع عن النفس للطرفين وليس لإسرائيل فقط".