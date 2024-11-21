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لبنان

بشأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفه مسؤول لبناني

Lebanon 24
21-11-2024 | 10:15
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قال مسؤول لبناني "طلبنا انسحاب إسرائيل من الجنوب فورا بعد وقف النار بدلا من شهرين". 
 
وفي حديث لوكالة "رويترز"، أضاف: "طلبنا في الاتفاق أن يكون الانسحاب الإسرائيلي كاملا وليس جزئيا". 
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وتابع قائلاً: "طلبنا أن يضمن الاتفاق حق الدفاع عن النفس للطرفين وليس لإسرائيل فقط". 

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