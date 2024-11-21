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لبنان

عدد كبير من الشهداء... هذه حصيلة الغارات الإسرائيليّة على البقاع

Lebanon 24
21-11-2024 | 10:21
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في مُتابعة للغارات الإسرائيليّة التي استهدفت البقاع، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الغارة التي طالت مُحيط بلدة يونين أدّت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة إمرأة.
 
وفي سهل يونين، استشهد شخصٌ وأُصيب إثنان بجروحٍ.
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أما في بريتال، فقد استشهد شخصٌ وأُصيب آخر بجروحٍ.
 
 
وفي بلدة نبحا، ارتكب العدوّ مجزرة، حيث استشهد 11 شخصاً.
 
 
كذلك، استشهد 7 أشخاص في الغارة على بلدة عمشكي - بعلبك.
 
 
وفي بلدة حوش الرافقة، أشارت المعلومات إلى استشهاد شخصين.
 
 
وفي بلدة فلاوي، استشهد 4 أشخاص.
 
 
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على بلدة مقنة في قضاء بعلبك أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد ستة أشخاص.
 
 
وأغارت طائرات العدوّ أيضاً على بلدات: رسم الحدث وبيت شاما وجرود نحلة وحورتعلا والنبي شيت والسفرى وبوداي ومزارع بيت مشيك وحوش باي.

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