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لبنان

تعميم من مولوي لقوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
21-11-2024 | 10:40
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بناء على الكتاب الموجه من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عمم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع إقامة أو توسعة مخيمات النازحين السوريين بالقرب من مجرى نهر الليطاني في محافظتي بعلبك - الهرمل والبقاع للحدّ من التدهور البيئي.
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