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لبنان

تجدّد الغارات الإسرائيلية على الضاحية والجنوب.. وشهداء وجرحى في البقاع

Lebanon 24
21-11-2024 | 11:10
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بعد تحذيرات جديدة لسكان الضاحية الجنوبيّة، استهدف الجيش الإسرائيلي حارة حريك، المشرفية، الشياح، الجاموس والحدث بغارات عنيفة جدا.

وبعد هدوءٍ حذر استمرّ لأيّام في البقاع وبعلبك، تجدّدت الغارات الإسرائيلية على بلداتهما، حيث استهدف العدو مقنة، بيت شاما، يونين، نبحا ومحلة عمشكة، بدياس، بريتال، السفري، جرد بوداي، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 15 شخصًا وإصابة العشرات وفق بيانات وزارة الصحة.
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أما في الجنوب، تواصلت الغارات الإسرائيلية، وقد استهدف الطيران الحربي عدة بلدات وهي: شبريحا، دير قانون النهر، برج الشمالي، الحوش كونين-الطيري، الحلوسية، حانين، زبقين، كفرشوبا، الخيام، المعشوق، الطيري، الخردلي وعربصاليم.
 
كذلك استهدف العدو الإسرائيلي الخيام وكفرشوبا، مرجعيون، كفرحمام، شمع وراشيا الفخار بالقذائف المدفعية، كما طال الفوسفور مجدلزون وبرج الشمالي بالإضافة إلى راشيا الفخار.
 
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