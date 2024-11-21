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لبنان

شيخ العقل التقى وفدا من الاحزاب

Lebanon 24
21-11-2024 | 11:27
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تمنى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى لو ان مناسبة عيد الاستقلال تحل في ظروف افضل من تلك التي يعيشها اللبنانيون اليوم، بفعل الحرب القاسية والمدمرة التي تمر على الوطن المضرّج بدماء شهدائه وجرحاه، واضطرار الكثيرين من ابنائه إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم قسرا". 
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 وشدد الشيخ ابي المنى خلال استقباله وفدا ممثلا لعدد من الاحزاب في لبنان، على ان "تحدّي تجاوز الحرب وسائر الأزمات التي يواجهها لبنان، تتطلب تضافر جهود الجميع، بما يعكس حقيقة الارادة الوطنية الجامعة في هكذا حال، وفي الدفاع عن لبنان الوطن والكيان، مهما بلغت التحديات". 

 معتبرا ان "وحدة اللبنانيين الوطنية والتفافهم حول القوى العسكرية والأمنية، واعادة النهوض بدولتهم ومؤسساتهم الدستورية والرسمية وعلى رأس الاولويات انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة، تبقى السلاح الامضى في الدفاع عن الاستقلال الحقيقي". 

 وتناول الوفد في اللقاء مع شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت اليوم، التطورات الراهنة ومستجدات الحرب وتداعياتها على الساحة اللبنانية. 

 كما استقبل الشيخ ابي المنى رئيس "مؤسسة نورج" وقائد القوات اللبنانية الأسبق الدكتور فؤاد أبو ناضر، يرافقه السيد اميل عيد ورئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات، بحضور مدير عام المجلس المذهبي مازن فياض، حيث كان هناك بحث في الأوضاع العامة وفي ما تقوم به مؤسسة نورج بالتعاون مع مؤسسة فرح ضمن شراكة "سوى" لتنمية قدرات ابناء الجبل وهو ما يتلاقى مع توجيهات سماحة الشيخ وما يعمل عليه، لترسيخ الشراكة الفعلية الاقتصادية بين عائلات الجبل الروحية.  

شانيه 
وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه الشيخ الجليل ابو فايز امين مكارم يرافقه الشيخ هاني العنداري. 

 كذلك وفدا من ادارة مؤسسة العرفان التوحيدية، لدعوته الى لقاء ديني في المؤسسة- السمقانية الشوف. 

 كما استقبل موريس البعينو رئيس جمعية “Hope"، يرافقه الدكتور رامي عطالله، ثم الاستاذ منهل العريضي من مكتب الامم المتحدة في بيروت، وتلقى مراجعات عدة.
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