بيان من وزارة الاتصالات.. هذا ما جاء فيه

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أعلنت وزارة الاتصالات أنها وهيئة "أوجيرو" تسلّمتا الهبة الصينية لتزويد ٣٥٨ موقعًا للهيئة بالطاقة الشمسية النظيفة، بقيمة تفوق الـ ٨ مليون دولار.وأعرب وزير الاتصالات المهندس جوني القرم عن شكره لدولة الصين التي قامت بهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن هذه الهبة تأتي في سياق الدعم المستمر لدعم قطاع الاتصالات في لبنان.وأضاف الوزير القرم أن هذه المبادرة الصينية تؤكد على العلاقات الوثيقة والتعاون المثمر بين البلدين.