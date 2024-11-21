اتصال بين مصر وإيران.. ماذا دار فيه بشأن لبنان؟

بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي اليوم الخميس، تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها التطورات التي يشهدها لبنان وقطاع غزة، وفق وزارة الخارجية المصرية.

Advertisement

وأعرب عبد العاطي لنظيره الإيراني عن قلق مصر من استمرار التصعيد في المنطقة، وجدد أهمية خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية عبر فيسبوك، فقد "استعرض الجانبان في هذا السياق، الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لخفض التصعيد، مشيرة إلى حرص مصر على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والإنساني للبنان وشعبه الشقيق.



كما تناول الاتصال أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكد وزير الخارجية المصري ضرورة دعم جميع الأطراف للبنان في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيسا للبلاد عبر توافق وطني دون تدخلات خارجية، وأكد كذلك أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره.



وشدد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره العنصر الرئيسى لوقف التصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يخاطر باستمرار توسيع رقعة الصراع بما يتسبب في تأجيج الأوضاع في الإقليم". (سكاي نيوز)