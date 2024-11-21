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لبنان

عبود بحث مع سليم في اخر المستجدات

Lebanon 24
21-11-2024 | 12:03
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زار النائب جميل عبود، اليوم الخميس، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال العميد موريس سليم في مكتبه في اليرزة.

خلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات، بحسب بيان لمكتب عبود.
 
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وأشاد عبود بـ"تضحيات الجيش وجهوده في حماية الوطن، والوقوف في وجه كل من يحاول اقتناص الظروف السائدة لزرع الفتنة بين اللبنانيين".
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