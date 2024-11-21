وزارة الصحة: 3583 شهيدا و 15244 جريحا منذ بدء العدوان

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاربعاء 20 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 25 شهيدا و 121 جريحا.وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3583 شهيدا و 15244 جريحا.