عن اللقاء مع هوكشتاين.. هذا ما قاله جنبلاط

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أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مساء اليوم الخميس، الى ان "القرار 1701 يشمل كل القرارات السابقة بما فيها الهدنة وهو يشمل الـ 1559 والـ 1680 والطائف".وإعتبر، في حديث تلفزيوني، ان "لا بد من فصل المسارات ولا يستطيع لبنان الاستمرار في موضوع ربط المسارات".وقال: "لا يمكن للجمهورية الاسلامية ان تستخدم لبنان في ربط المسارات من اجل تحسين الشروط في موضوع النووي الايراني. كفانا دمار اً وخراباً".وعن زيارة الموفد الأميركي اموس هوكشتاين، قال: "هوكشتاين زارني بعد سماعه انتقاد بانه يحصر زياراته بشخصيات محددة واسمعناه وجعة نظرنا".وأضاف: "قلنا له اننا نتمسك بالطائف الذي ضمن الهدنة 1949".