إنذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه القرى الجنوبية.. لإخلاء منازلكم فورا

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى والبلدات التالية:

🔸الطيبة

🔸عدشيت القصير

🔸دير سريان



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم



🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان… pic.twitter.com/PNn3QCB76m