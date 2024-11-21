إنذار إسرائيلي جديد إلى سكان الحدث وحارة حريك

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸الحدث

🔸حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/3vzHnC5sUZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024 Advertisement

وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيرًت إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق الحدث، وحارة حريك.وكتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على أكس:" أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب.. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".