للمرة الثالثة اليوم.. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء إلى سكان الجنوب

أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة إلى سكان الجنوب وتحديدًا في برج الشمالي، ومعشوق.



وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "أكس": من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.. يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى والبلدات التالية:

🔸برج الشمالي

🔸معشوق



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم



🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم… pic.twitter.com/jU5sKhPDGH — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024 Advertisement