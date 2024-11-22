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لبنان

للمرة الثالثة اليوم.. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء إلى سكان الجنوب

Lebanon 24
22-11-2024 | 00:07
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أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة إلى سكان الجنوب وتحديدًا في برج الشمالي، ومعشوق.

وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "أكس": من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.. يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".
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