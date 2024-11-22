قصف مدفعي عنيف يطال كفرشوبا والخيام ودير ميماس

تعرضت من صباح اليوم الجمعة بلدة كفرشوبا لقصف مدفعي معاد، وفق ما أفادت مندوبة "لببنان 24".



وكان القصف المدفعي المعادي طاول بعيد منتصف الليل بشكل عنيف مدينة الخيام واطراف بلدة دير ميماس.







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