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لبنان

"قوى 8 آذار": الواقع العربي جيد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-11-2024 | 01:30
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قالت مصادر مطلعة في "قوى الثامن من اذار" إن الموقف العربي مما يحصل في لبنان جيد جدا ويمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة، وهذا الامر مفاجئ لكل المتابعين الذين انتظروا موقفا اكثر سلبية".
وبحسب المصادر فإن العلاقة الخليجية-الايرانية وتحديدا السعودية-الايرانية، وكذلك العلاقات العربية مع سوريا والتطورات التي حصلت في المنطقة جعلت الدول الخليجية تأخذ موقفا شبه محايد.
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وتعتقد المصادر ان احدى اهم خسائر اسرائيل الاستراتيجية هو الانسحاب السعودي العلني من صفقة القرن والمطالبة بحل الدولتين وهذا ما يلزم كل الدول العربية المتحالفة مع المملكة العربي السعودية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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