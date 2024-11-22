24
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
1
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل من أزمة محروقات؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-11-2024
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترددت في الأيام الأخيرة أنباء عن أزمة محروقات تلوح في الأفق بعد الحديث عن ان شركات التأمين لن تغطي أي اعتداء إسرائيلي قد يطال باخرات المازوت أو الخزانات في لبنان.
في هذا الإطار، أكد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز في لبنان فريد زينون عبر "لبنان 24" ان "لا أزمة محروقات حتى اللحظة"، وأضاف: "طالما ان لا حصار بحريا على لبنان فإنّ عملية الاستيراد مستمرة وبوتيرة عادية".
Advertisement
ودعا زينون إلى العمل على توزيع كميات المازوت والبنزين والغاز الموجودة في الخزانات على المحطات والصهاريج وذلك بهدف التخفيف من أي "مُفاجآت" قد يتعرّض لها البلد في حال استمرت الحرب وأقدمت إسرائيل على استهداف هذه الخزانات".
ولفت زينون إلى انه "تقدم قبل فترة بخطة واضحة في هذا المجال منعاً للوقوع في الكارثة، داعياً المواطنين إلى تخزين مادة الغاز والمازوت بما يكفي حاجتهم وذلك مع بدء موسم الشتاء والبرد خوفاً من أي حصار بري أو بحري قد يتعرّض له لبنان إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مسؤولون يكشفون... ماذا طلب نصرالله من سوريا وإيران قبل اغتياله؟
Lebanon 24
مسؤولون يكشفون... ماذا طلب نصرالله من سوريا وإيران قبل اغتياله؟
09:00 | 2024-11-21
21/11/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم من مولوي لقوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
تعميم من مولوي لقوى الأمن الداخلي
10:40 | 2024-11-21
21/11/2024 10:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة وممثلة لبنانيّة تنعى أحد أقربائها: "كسرتنا" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة وممثلة لبنانيّة تنعى أحد أقربائها: "كسرتنا" (صور)
08:46 | 2024-11-21
21/11/2024 08:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار المحكمة الجنائيّة.. نتنياهو ممنوع من دخول هذه الدول
Lebanon 24
بعد قرار المحكمة الجنائيّة.. نتنياهو ممنوع من دخول هذه الدول
07:45 | 2024-11-21
21/11/2024 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة.. ماذا تبلغ نتنياهو أثناء لقائه بهوكشتاين؟
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة.. ماذا تبلغ نتنياهو أثناء لقائه بهوكشتاين؟
07:25 | 2024-11-21
21/11/2024 07:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:30 | 2024-11-22
بيروت تصرخ بوجع عميق: "كلنا للوطن"
04:30 | 2024-11-22
استقلال 2024 موّقع بالدم والدمار.. احتفالات بالذكرى على وقع الغارات (فيديو)
06:21 | 2024-11-22
غارة عنيفة جدّاً... شاهدوا بالفيديو لحظة إستهداف منطقة الشياح
06:08 | 2024-11-22
غادر منزله إلى جهةٍ مجهولة ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل تعرفون شيئاً عنه؟
06:01 | 2024-11-22
جزين.. غارة بين القطراني وشبيل تتسبب بقطع الكهرباء عن 4 بلدات
05:47 | 2024-11-22
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
22/11/2024 13:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
22/11/2024 13:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
22/11/2024 13:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24