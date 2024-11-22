هل من أزمة محروقات؟

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ترددت في الأيام الأخيرة أنباء عن أزمة محروقات تلوح في الأفق بعد الحديث عن ان شركات التأمين لن تغطي أي اعتداء إسرائيلي قد يطال باخرات المازوت أو الخزانات في لبنان.في هذا الإطار، أكد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز في لبنان فريد زينون عبر "لبنان 24" ان "لا أزمة محروقات حتى اللحظة"، وأضاف: "طالما ان لا حصار بحريا على لبنان فإنّ عملية الاستيراد مستمرة وبوتيرة عادية".ودعا زينون إلى العمل على توزيع كميات المازوت والبنزين والغاز الموجودة في الخزانات على المحطات والصهاريج وذلك بهدف التخفيف من أي "مُفاجآت" قد يتعرّض لها البلد في حال استمرت الحرب وأقدمت إسرائيل على استهداف هذه الخزانات".ولفت زينون إلى انه "تقدم قبل فترة بخطة واضحة في هذا المجال منعاً للوقوع في الكارثة، داعياً المواطنين إلى تخزين مادة الغاز والمازوت بما يكفي حاجتهم وذلك مع بدء موسم الشتاء والبرد خوفاً من أي حصار بري أو بحري قد يتعرّض له لبنان إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار".