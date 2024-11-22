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لبنان

سوريا تهتم بالنازحين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-11-2024 | 02:45
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من الواضح ان نسبة لا بأس بها من النازحين اللبنانيين انتقلوا الى سوريا منذ بداية العدوان الاسرائيلي على لبنان بالرغم من قطع طريق المصنع، وهذا ما فتح بابا جديداً من ازمات النزوح للبنانيين.
وبحسب  مصادر مطلعة فإن الدولة السورية تهتم بشكل لافت بالنازحين وتؤمن لهم كل ما يحتاجونه وترعاهم امنيا بشكل كبير ولافت وتحديدا في دمشق والساحل السوري.
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وتقول المصادر ان "حزب الله" يتعامل مع النازحين في سوريا كما يتعامل مع النازحين في لبنان من ناحية المساعدات المالية والغذائية وغيرها..

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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