Advertisement

لبنان

انتشال شهيدين في الغارة على دوار كفررمان... وحزب الله تصدى لتجمع اسرائيلي شرق الخيام

Lebanon 24
22-11-2024 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1282032-638678660613152926.png
Doc-P-1282032-638678660613152926.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استكملت اليوم "كشافة الرسالة الإسلامية" عملية البحث عن مفقودين في الغارة على دوار كفررمان، تحت انقاض المبنى المدمر منذ أربعة أيام، وتم انتشال شهيدين لتصبح الحصيلة النهائية 7 شهداء وجريح، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
Advertisement

ميدانيا، تصدى عناصر حزب الله صباح اليوم لتجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرق مدينة الخيام بصلية صاروخية، وتراجعت 4 دبابات إسرائيلية من وادي قيس شرق الخيام الى وطى الخيام ومن ثم الى العمرا، بعد محاولات متكررة للدخول الى وسط الخيام.
 
وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية بأن فرق الإغاثة أنهت صباح اليوم رفع ركام الغارة على بلدة عربصاليم أمس والردم وسحب كل جثامين الشهداء وهم: محمد نذر، حسن شرارة، محمد شرارة وحسين شرارة.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة التاسعة الا ربع من صباح اليوم غارة على اطراف بلدة ارنون.

وأفاد مندوب "الوكالة" في صور بتعرض اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة ومنطقة حامول الموازية لبلدة البياضة، لقصف مدفعي مباشر وعنيف.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-11-22
04:30 | 2024-11-22
06:21 | 2024-11-22
06:08 | 2024-11-22
06:01 | 2024-11-22
05:47 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24