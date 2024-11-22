انتشال شهيدين في الغارة على دوار كفررمان... وحزب الله تصدى لتجمع اسرائيلي شرق الخيام



Advertisement

ميدانيا، تصدى عناصر حزب الله صباح اليوم لتجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرق مدينة الخيام بصلية صاروخية، وتراجعت 4 دبابات إسرائيلية من وادي قيس شرق الخيام الى وطى الخيام ومن ثم الى العمرا، بعد محاولات متكررة للدخول الى وسط الخيام. استكملت اليوم "كشافة الرسالة الإسلامية" عملية البحث عن مفقودين في الغارة على دوار كفررمان، تحت انقاض المبنى المدمر منذ أربعة أيام، وتم انتشال شهيدين لتصبح الحصيلة النهائية 7 شهداء وجريح، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".ميدانيا، تصدى عناصر حزب الله صباح اليوم لتجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرق مدينة الخيام بصلية صاروخية، وتراجعت 4 دبابات إسرائيلية من وادي قيس شرق الخيام الى وطى الخيام ومن ثم الى العمرا، بعد محاولات متكررة للدخول الى وسط الخيام.

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية بأن فرق الإغاثة أنهت صباح اليوم رفع ركام الغارة على بلدة عربصاليم أمس والردم وسحب كل جثامين الشهداء وهم: محمد نذر، حسن شرارة، محمد شرارة وحسين شرارة.



وشن الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة التاسعة الا ربع من صباح اليوم غارة على اطراف بلدة ارنون.



وأفاد مندوب "الوكالة" في صور بتعرض اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة ومنطقة حامول الموازية لبلدة البياضة، لقصف مدفعي مباشر وعنيف.