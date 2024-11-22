شهيدان في الغارة الإسرائيلية على طيردبا

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تحرّك صباح اليوم الجمعة فريق من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي مركز طيردبا التطوعي إلى مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس الخميس مشروع تاج الدين وبعد المسح الميداني تم العثور على شهيد ثان ونقل الجثمان الى احد مستشفيات المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".