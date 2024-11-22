اللواء خير والبخاري تفقدا مستودعات المساعدات السعودية في البيال

Advertisement

استقبل الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، في بيال- بيروت، السفير السعودي وليد البخاري، حيث تفقد مستودعات توزيع المساعدات السعودية، عبر "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية". ورافق البخاري في جولته منسق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالرحمن القريشي، وأعضاء اللجنة المشرفة على عملية التوزيع.ورحب اللواء خير بالسفير السعودي وقال: "بإسم الشعب اللبناني وبإسم دولة الرئيس نجيب ميقاتي وبإسم مجلس الوزراء كاملا نوجه الشكر للشعب السعودي وللقيادة السياسية الموجودة بالمملكة التي تقف دائما الى جانب الشعب اللبناني بكل المراحل وبكل الكوارث التي تمر علينا، نحن نتابع كل المراحل التي تمر بها المساعدات من تجهيزها بالمملكة وتحميلها على الطائرات حتى وصولها الى مطار بيروت حيث تتسلمها الهيئة العليا للاغاثة بعد التأكد منها من الجمارك وأخذ الاذن لنقلها الى المستودع وتبقى بالمستودع تحت اشراف الهيئة حتى نهاية الفحوصات الازمة ثم الى التوزيع".أضاف: "نحن نعمل بكل شفافية ومصداقية مع النازحين وكل المحتاجين المقيمين على ارض لبنان من كل الجنسيات، اما بالنسبة الى المساعدات فكانت مميزة شاملة من خلال الكمية والنوعية ونحن موعودون بمساعي معالي السفير بمواصلة الدعم وهي بلغت الى الآن اكثر من 23 طائرة".وختم شاكرا السفير السعودي على "جهوده الجبارة في هذه المرحلة".