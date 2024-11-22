غارة إسرائيلية تستهدف سيارة إسعاف عند مفرق دير قانون.. وسقوط شهيدين

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الغارة الإسرائيلية المُعادية التي استهدفت سيارة اسعاف تابعة للدفاع المدني ــ الهيئة الصحية عند مفرق دير قانون ـ رأس العين أدت إلى استشهاد شخصين.



ولاحقا صدر بيان عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن فيه ان العدو الإسرائيلي واصل استهدافه للمسعفين والمنشآت الاسعافية في الجنوب ضاربا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الانسانية. وأضاف اليوم إلى جرائمه العديدة السابقة، استهداف سيارة تابعة لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية عند مفرق دير قانون رأس العين ما أدى إلى استشهاد مسعفين اثنين.

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