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لبنان

عدوان إسرائيل متواصل على بعلبك.. أكثر من 100 شهيد وجريح حصيلة الغارات أمس

Lebanon 24
22-11-2024 | 03:48
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أثبت العدو الإسرائيلي مجددا حجم إجرامه بارتكابه سلسلة مجازر عمدتها دماء ما يقارب الخمسين شهيدا، كما استشهد في بلدة فلاوى 18 مواطنا، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".


وقضى 11 شهيدا في مجزرة بلدة نبحا هم محمد حسين حرب امهز وزوجته حوراء مدلج وابنتهما الطفلة سما امهز، عيسى حسين مدلج، وطفة مدلج، سعاد مدلج، ورد مدلج، حسين كامل مدلج، حسن حسين مدلج، إيمان علي السبلاني وعباس رعد. 
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بالإضافة إلى مجازر متنقلة شرقا وغربا وشمالا ارتكبها العدو الغاشم أمس في كل من محلة عمشكي في مدينة بعلبك، والبلدات التالية: مقنة (6 شهداء)، يونين (5 شهداء)، مصنع الزهرة في قرى بيت مشيك (3 شهداء)، وقضى شهيدان في بريتال، وشهيد في حوش الرافقة.

إلى جانب غارات شنها الطيران المعادي على قرى بيت شاما، نحله، السفري، وبوداي، إذ بلغ عدد الغارات يوم أمس 18 غارة.

 
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