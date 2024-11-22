عبدالله: حسناً فعل الرئيس ميقاتي

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كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر منصة "اكس": "في يوم الاستقلال المنشود، يكتسب الحفاظ على المؤسسات الامنية، وفي مقدمها الجيش، أهمية قصوى. لذا، يتوجب توحيد الجهود بين القيادة ووزارة الدفاع وإخراج الموضوع من الحسابات السياسية الضيقة".وأضاف: "حسنا فعل الرئيس ميقاتي في محاولته، الا اذا كان المطلوب ان يتدخل هوكستين لإيجاد التسوية المرجوة".