Advertisement

لبنان

عبدالله: حسناً فعل الرئيس ميقاتي

Lebanon 24
22-11-2024 | 05:27
A-
A+
Doc-P-1282118-638678753424248929.jpg
Doc-P-1282118-638678753424248929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر منصة "اكس": "في يوم الاستقلال المنشود، يكتسب الحفاظ على المؤسسات الامنية، وفي مقدمها الجيش، أهمية قصوى. لذا، يتوجب توحيد الجهود بين القيادة ووزارة الدفاع وإخراج الموضوع من الحسابات السياسية الضيقة".
Advertisement

وأضاف: "حسنا فعل الرئيس ميقاتي في محاولته، الا اذا كان المطلوب ان يتدخل هوكستين لإيجاد التسوية المرجوة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2024-11-22
05:30 | 2024-11-22
04:30 | 2024-11-22
09:03 | 2024-11-22
08:57 | 2024-11-22
08:26 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24