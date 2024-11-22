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لبنان

هل سيتنازل "حزب الله"؟ إعلام إسرائيليّ يُجيب

Lebanon 24
22-11-2024 | 05:40
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أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "حزب الله" لن يتنازل، وعلى إسرائيل أن لا تخطئ في تقديراتها بشأنه.

وأضافت: "سبق أن تعلّمنا أنّ الوحل اللبناني لا يزول بسهولة، وهو بالنسبة إلينا تذكير ممتاز بأنّ لبنان هنا لكي يبقى".
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وفي السياق عينه، اعترف العميد احتياط تسفيكا حاييموفيتش قائد تشكيل الدفاع الجوي سابقاً، بأن مقتل الباحث الإسرائيلي في علم الآثار في جنوبي لبنان "يغطي على حادثة أوسع، وهي أن الجيش الإسرائيلي منهك جداً من ناحية الاحتياط والخدمة النظامية".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي يفقد مع مرور الوقت الحدة والكفاءة والمهنية والقيادة"، معتبراً أن "هذا المسار زلق". (الميادين)
 
 
 

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