تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى والبلدات التالية:



🔸المنصوري, اسكندرونة, مجدل زون, مزرعة بيوت السياد, الحوش



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم



🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال… pic.twitter.com/vYzF9jskND