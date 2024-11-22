تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى والبلدات التالية:
🔸المنصوري, اسكندرونة, مجدل زون, مزرعة بيوت السياد, الحوش
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم
🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال… pic.twitter.com/vYzF9jskND
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024
#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى والبلدات التالية:
🔸المنصوري, اسكندرونة, مجدل زون, مزرعة بيوت السياد, الحوش
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم
🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال… pic.twitter.com/vYzF9jskND