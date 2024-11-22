غادر منزله إلى جهةٍ مجهولة ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل تعرفون شيئاً عنه؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

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تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:براق محمود شاكر (من مواليد عام 1960، لبناني الجنسيّة)الذي غادر، بتاريخ 11-11-2024، منزله الكائن في بلدة عاصون– قضاء الضنيّة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الضّنيّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم490673-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.