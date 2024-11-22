المفتي إمام: جمال الاستقلال بانتخاب رئيس للجمهورية

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كتب مفتي طرابلس والشمال محمد إمام عبر منصة "اكس": "أجمل كلمة في الأوطان الاستقلال، لكن علينا أن نعيش هذا الجمال في وطننا، وذلك بأن يتجلى جمال الاستقلال بانتخاب رئيس للجمهورية، وبناء وطن المؤسسات والشفافية الذي ينشده الجميع. مسحة الجمال في لبنان أن لا يتعالى أحد على أحد ولا يستقوي أحد على أحد".