Advertisement

لبنان

المفتي إمام: جمال الاستقلال بانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
22-11-2024 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1282145-638678794668032478.png
Doc-P-1282145-638678794668032478.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب مفتي طرابلس والشمال محمد إمام عبر منصة "اكس": "أجمل كلمة في الأوطان الاستقلال، لكن علينا أن نعيش هذا الجمال في وطننا، وذلك بأن يتجلى جمال الاستقلال بانتخاب رئيس للجمهورية، وبناء وطن المؤسسات والشفافية الذي ينشده الجميع. مسحة الجمال في لبنان أن لا يتعالى أحد على أحد ولا يستقوي أحد على أحد".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2024-11-22
05:30 | 2024-11-22
04:30 | 2024-11-22
09:03 | 2024-11-22
08:57 | 2024-11-22
08:26 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24