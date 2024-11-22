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لبنان
الياس المر في عيد الاستقلال: نقف إجلالا أمام شهداء الوطن منذ تأسيسه
Lebanon 24
22-11-2024
|
06:58
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أكد النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء الياس المر في بيان في ذكرى الاستقلال، "الوقوف إجلالا امام شهداء الوطن منذ تأسيسه، ونستحضر بفخر تضحيات بناته وأبنائه وخاصة الجيش اللبناني، الحامي الأمين لسيادة الوطن ووحدته. منذ تأسيسه، وحتى اليوم، وقف الجيش سدًا منيعًا في وجه التحديات، مقدمًا الشهداء والجرحى دفاعًا عن أرضنا وكرامتنا. في معركة المالكية عام 1948، خاض الجيش مواجهات بطولية ضد العدو الإسرائيلي، مؤكدًا التزامه بحماية الوطن".
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أضاف: "لم يقتصر دور الجيش على الدفاع العسكري فحسب، بل كان ولا يزال رمزًا للوحدة الوطنية، جامعًا بين مختلف أطياف المجتمع اللبناني. في أصعب الظروف، حافظ الجيش وما زال حتى الان، على استقرار البلاد، مؤكدًا التزامه بالعيش المشترك والسلم الأهلي".
وختم: "في ذكرى الاستقلال آمل ان نجتاز جميعا بوحدتنا ما نمر ويمر به لبنان من عدوان اسرائيلي وحشي قريبا وان ننتخب رئيسا للجمهورية ونعيد لبنان إلى عافيته وازدهاره".
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