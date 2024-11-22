يزن حوالي 135 كيلوغراما... إصطياد خنزير بري ضخم في أعالي جرود الضنية

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تمكن مواطنون من اصطياد خنزير برّي ضخم يزن حوالي 135 كيلوغراما في إحدى المزارع بمنطقة جرد مربين في أعالي الضنية.وبحسب المعلومات، ليست المرة الأولى التي يتم فيها اصطياد خنازير برّية في المنطقة وجوراها، وفي مناطق أخرى من الضنية، لكنها من المرات القليلة التي يكون فيها الخنزير بهذه الضخامة.وقد تداول المواطنون الذين تمكنوا من اصطياده صوراً لهم معه عبر منصات التواصل الإجتماعي، وتفاوتت ردود الفعل بين من رحب بالأمر كون الخنازير البرية خطيرة وشرسة وتهدد حياة المواطنين، وبين من دعا إلى عدم التعرّض لها لأنها تحافظ على البيئة. (الوكالة الوطنية)