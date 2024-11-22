وزارة الصحة: شهداء وجرحى من المسعفين في القطراني - جزين





صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو الإسرائيلي واصل استهدافه للمسعفين والمنشآت الاسعافية في الجنوب مراكما جرائم الحرب الموصوفة.

وللمرة الثانية اليوم على التوالي، استهدف الاحتلال الإسرائيلي فريقا تابعا لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

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