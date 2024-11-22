قوة من الوحدة الفرنسية تتحضر لفتح طريق تسبّبت الغارات الإسرائيليّة بقطعه

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوة مؤللة من الوحدة الفرنسية في "اليونيفيل" تتمركز على طريق بين بلدتيّ بئر السلاسل وخربة سلم بمرافقة جرافة وكلاب بوليسية، لفتح طريق تسبّبت الغارات الإسرائيليّة بقطعه.

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