كارول غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

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تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- كارول ياسين حيدر (من مواليد عام 1999، لبناني الجنسيّة)التي غادرت، بتاريخ 19-11-2024، منزل ذويها الكائن في بلدة تكريت – قضاء عكّار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر بينو في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 360011-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.