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لبنان
بو عاصي يتفقد مكان القصف في عين الرمانة
Lebanon 24
22-11-2024
|
08:57
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توجه النائب بيار بو عاصي، فور تبلغه نبأ قصف مبنى في عين الرمانة، لمعاينة الأضرار، وتفقد المواطنين وممتلكاتهم، حيث الأضرار المادية كبيرة.
وفي تصريح لقناة "الحدث" من مكان المبنى المستهدف بالقصف الإسرائيلي، قال النائب بو عاصي: "إن كل لبنان بلدنا ونتألم من أجله. يجب ألا يعرّض مسؤولو حزب الله الناس للخطر وعليهم الابتعاد عن الأماكن السكنية رأفة بالمواطنين"، مذكراً بما حصل في أيطو وعلمات وبرجا.
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وفي الختام، جال بو عاصي في شوارع عين الرمانة، طالباً من السكان بأخذ الإبلاغات عن اقتراب استهداف منطقة بأقصى درجات الجدية.
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