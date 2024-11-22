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لبنان

الخيام... غارات وقصف وتفجير للمنازل والمباني

Lebanon 24
22-11-2024 | 09:20
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ينفذ  الطيران الحربي الاسرائيلي منذ الصباح غارات عدة على بلدة الخيام، كان آخرها منذ دقائق، واستهدفت مدفعيته أنحاء البلدة بالقذائف الثقيلة.
 
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كما يقوم جنود العدو بعمليات تفخيخ وتفجير للمنازل والمباني في البلدة، بالتزامن مع رشقات رشاشة كثيفة.
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