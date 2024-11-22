4 جنود من اليونيفيل أصيبوا في جنوب لبنان.. وإيطاليا تعلّق: "غير مقبول"

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وأضافت "اليونيفيل": الصواريخ التي أطلقها على الأرجح حزب الله أو الجماعات التابعة له، أصابت ملجأ ومنطقة لوجستية تستخدمها الشرطة العسكرية الدولية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية القريبة، كاشفة أن النيران قد اشتعلت في أحد الهياكل المتضررة، لكن أفراد القاعدة أطفأوا الحريق بسرعة". أشارت قوات "حفظ السلام" التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه في وقت سابق من اليوم، أصاب صاروخان من عيار 122 ملم مقر قيادة القطاع الغربي في شمع، مما أدى إلى جرح أربعة جنود حفظ سلام ايطاليين، وهم يتلقون العلاج الآن في مستشفى القاعدة. ولحسن الحظ، لا توجد إصابات تهدد الحياة.وأضافت "اليونيفيل": الصواريخ التي أطلقها على الأرجح حزب الله أو الجماعات التابعة له، أصابت ملجأ ومنطقة لوجستية تستخدمها الشرطة العسكرية الدولية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية القريبة، كاشفة أن النيران قد اشتعلت في أحد الهياكل المتضررة، لكن أفراد القاعدة أطفأوا الحريق بسرعة".

ولفت إلى أن هذا الهجوم، هو الثالث على قاعدة اليونيفيل في شمع خلال أسبوع. ويأتي اليوم وسط قصف عنيف ومناوشات برية في منطقتي شمع والناقورة في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة".



وتحثّ اليونيفيل الأطراف المتقاتلة بشدة على تجنب القتال بالقرب من مواقعها، مضيفة: "كما يجب احترام حرمة مباني الأمم المتحدة وموظفيها في جميع الأوقات".



وأكدت أن "أي هجوم ضد جنود حفظ السلام، يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 1701"، مشددة على أن الاستهداف المتعمد أو العرضي لقوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان يجب أن يتوقف على الفور لضمان سلامتهم واحترام القانون الدولي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، أن أربعة جنود إيطاليين أصيبوا بجروح طفيفة.



وقالت في بيان: "بلغني بشديد الاستياء والقلق أن هجمات جديدة استهدفت المقر الإيطالي لقوة اليونيفيل في الجنوب اللبناني وأصابت جنودا إيطاليين"، واصفة هذه الهجمات بأنها "غير مقبولة". فيما زعمت الخارجية الإيطالية أن يكون حزب الله مسؤولاً عن هذا الهجوم. (وكالات)